Сегодня, 9:52
Мишустин: российский агропром вырос более чем на 50%

Российский агропром за десятилетие вырос более чем на 50%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

По его словам, агропром стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал вклад граждан в возрождение сельского хозяйства. По его словам, это стало одним из столпов укрепления суверенитета страны.

Правительство также высоко ценит ваши достижения. Огромное спасибо за тяжелый труд и за результаты, которые вдохновляют на новые достижения и успехи.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что турпоток в России вырос на 5,5%.

Видео: Правительство России

Теги: агропром, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

