Мишустин: "Аэрофлот" успешно справляется с санкциями и осваивает самолеты РФ

Глава кабмина РФ встретился в Доме правительства с Сергеем Александровским.

Российская компания "Аэрофлот" успешно справляется со внешними вызовами, связанными с беспрецедентным западным санкционным давлением. Такими сведениями поделился в ходе рабочей встречи с генеральным директором компании Сергеем Александровским председатель правительства страны Михаил Мишустин в Москве. Чиновник считает, что у предприятия по воздушным перевозкам существуют высокие стандарты обслуживания пассажиров и транспортировки грузов.

Вы выступаете пионером по инновациям по освоению наших отечественных самолетов, в ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, включая МС-21. И это конечно серьезный вызов как для промышленности, так и для крупнейшего перевозчика" Михаил Мишустин, прембер-министр РФ

.Правительство уточнило порядок трудоустройства работников из приграничных районов.

Фото и видео: Правительство России