  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:35
108
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: "Аэрофлот" успешно справляется с санкциями и осваивает самолеты РФ

0 0

Глава кабмина РФ встретился в Доме правительства с Сергеем Александровским.

Российская компания "Аэрофлот" успешно справляется со внешними вызовами, связанными с беспрецедентным западным санкционным давлением. Такими сведениями поделился в ходе рабочей встречи с генеральным директором компании Сергеем Александровским председатель правительства страны Михаил Мишустин в Москве. Чиновник считает, что у предприятия по воздушным перевозкам  существуют высокие стандарты обслуживания пассажиров и транспортировки грузов.

Вы выступаете пионером по инновациям по освоению наших отечественных самолетов, в ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, включая МС-21. И это конечно серьезный вызов как для промышленности, так и для крупнейшего перевозчика"

Михаил Мишустин, прембер-министр РФ

.Правительство уточнило порядок трудоустройства работников из приграничных районов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: аэрофлот, кабмин, михаил мишустин, пассажирские перевозки, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии