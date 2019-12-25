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Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов
Сегодня, 14:23
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lesjasap

Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов

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Омбудсмен призывает хотя бы ввести для педофилов пожизненный срок.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов. Такое заявление чиновница сделала в интервью для "РИА Новостей". Уполномоченная по правам ребенка считает, что властям хотя бы следует подумать о том, чтобы для педофилов было предусмотрено пожизненное наказание, а их труд при этом мог использоваться на благо общества.

Я за то чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление.

Ксения Мишонова, детский омбудсмен по Московской области 

Ранее Ксения Мишонова в собственном Telegram-канале "Осторожно! Дети" сделала репост о том, что убийцей 12-летней девочки из Нижнего Новгорода оказался ранее судимый мужчина. Он уже привлекался к уголовному наказанию за изнасилования.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ксения мишонова, мораторий, омбудсмен, педофил, педофилия, подмосковье, права ребенка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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