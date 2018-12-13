Оперные певцы посадят сирень в сквере Елены Образцовой

Акция станет своеобразным началом праздника в честь 80-летия со дня рождения народной артистки СССР.

В первый рабочий день в Петербурге стартовал Международный фестиваль искусств памяти Елены Образцовой. В день открытия в сквере на пересечении улиц Декабристов и Писарева звезды мировой оперной сцены посадят сирень. Об этом сообщают городские СМИ.

Акция станет своеобразным началом праздника в честь 80-летия со дня рождения народной артистки СССР Елены Образцовой. В этот день вечером состоится гала-концерт в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Фестиваль продлится до 26 мая.

Елена Образцова – известная оперная певица, актриса и опытный педагог. Она умерла в Германии в возрасте 75-ти лет.

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