По данным торгов биржи Лондона, падает цена за баррель нефти Brent и фьючерса WTI.

Мировые цены на нефть снижаются. Марка Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подешевела на 5,4%. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на данные с торгов. По их сведениям, сейчас стоимость барреля нефти составляет 32,11 долларов. При этом стоимость фьючерса нефти WTI упала на 4,4%. Цена за баррель продукта достигает показателя в 30,4 доллара.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что США намерены закупить большой объем нефти для стратегического резерва. Это связано с низкой ценой на продукт в настоящее время. Данное решение позволит американским энергопотребителям экономить на топливе. Также ситуация позитивно скажется на промышленности страны.

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