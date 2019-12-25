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Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитой
Сегодня, 8:05
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lesjasap

Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитой

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В ведомстве рассказали о модулях для миротворцев.

Миротворцы в Нагорном Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами. По данным Минобороны России, объект защищены от возможных выстрелов и осколочных попаданий.

Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией

сообщение пресс-службы Минобороны России

Напомним, что инфрастуктура наблюдательного поста миротворцев в Нагорном Карабахе состоит из двух модулей. Первый из них включает место для проживания и для приготовления пищи. Второй - это транспортно-технологический блок с постоянной подачей электроэнергии. Каждый модуль имеет бытовое оборудование, электрические приборы, комплексы для обогрева и кондиционирования воздуха.

а сутки более 850 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.

Фото: Минобороны России

Теги: минобороны, миротворцы, наблюдательный пункт, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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