Разминирование местности в Карабахе саперами показали на видео

Миротворцы изучают местность около Ходжалы.

Разминирование местности в Нагорном Карабахе российскими саперами показали на видео. Ролик размещен в Telegram-канале "РИА Новостей". Военнослужащие из РФ начали разведывать территорию около населенного пункта Ходжалы. Он расположен вблизи степанакертского аэропорта.

Заместитель главы Центра гуманитарного разминирования подполковник Дмитрий Ключевский рассказал журналистам, что на данный момент взрывоопасных предметов на местности не найдено. Мероприятия в полевых условиях сначала проводит техника, а потом на зачистку идут люди. Миссия ведется с привлечением многофункционального роботизированного комплекса "Уран-6".

Военные напомнили, что "Уран-6" может управляться дистанционно через оператора. Комплекс способен выдержать до семи взрывов эквивалентом противопехотной мины.

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Фото: Минобороны России