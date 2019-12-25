Мирошник раскрыл, кто стоит за созданием "секретных тюрем" на Украине

Посол РФ рассказал о том, как и где ВСУ пытают пленных.

Сотрудники Главной разведки Украины (ГУР), Службы безопасности Украины (СБУ) и других силовых структур киевского режима стоят за созданием "секретных тюрем", на территории которых они пытают пленных. Соответствующий комментарий сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник. Дипломат выступил с заявлением в рамках неформального заседания членов Совета по безопасности при ООН. Мероприятие было организовано по "формуле Арриа". Специалист объяснил коллегам, что речь идет о подвалах, каменных мешках, клетках и зинданах. Эти объекты размещаются под открытым небом: дождем и палящим солнцем. Как правило, украинцы их прячут в охраняемых расположениях у местных вооруженных формирований. Туда официально не допускаются иностранные проверяющие и правозащитники.

Там открыто правят бал боевики, садисты и спрятавшие свои лица за масками и балаклавами представители ГУР, СБУ и других силовых структур Украины, перед которыми стоит задача не стесняясь в средствах "выбить" из пленного нужные показания или под страхом смерти склонить к сотрудничеству. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

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Фото: МИД России