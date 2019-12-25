Посол РФ объяснил, почему Украина недовольна топливной сделкой между Москвой и Вашингтоном.

Европейский союз может подтолкнуть киевский режим на очередные провокации для того, чтобы помешать сделке американ-российской сделке по дизельному топливу. Соответствующий комментарий сделал журналистам газеты "Известия" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник. Дипломат не исключает такого поведения со стороны коллективного Брюсселя и властей с Банковой улицы.

На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Эксперт заметил, что достигнутые между политическими лидерами из Москвы и Вашингтона договоренности - это "серьезный шаг" РФ и США навстречу друг другу. Такое поведение демонстрирует мировой общественности интерес стран к экономическому сотрудничеству друг с другом. Родион Мирошник считает, что направление может развиваться по другим отраслям и не затрагивать украинский кризис как "главный ступор", не позволяющий развиваться двусторонним контактам.

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Фото: МИД России