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Минздрав заявил о разработке двух новых платформ для создания вакцин

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Ученые будут работать над вакцинами для ротавирусных инфекций.

Минздрав России заявил о разработке двух альтернативных технологических платформ для создания вакцин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава департамента государственного регулирования по обращению медицинских препаратов Филипп Романов. 

Ведутся работы по созданию двух платформ для создания вакцин на основе вирусоподобных частиц и на основе аттенуированного вируса. В этом году НИИ гриппа и в следующем планирует начало клинических исследований разработанных вакцин на этих технологических платформах.

Филипп Романов, представитель Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что на основе новых платформ специалисты, в частности, будут создавать вакцины от ротавирусных инфекций. Медик сообщил, что наработки и заделы являются основными приоритетами в обеспечении готовности к возможным эпидемиологическим угрозам. 

EMA проверит этические нормы при испытаниях "Спутник V".

Видео: FB / ТАСС.Конференции

Теги: минздрав
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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