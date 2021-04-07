Минздрав заявил о разработке двух новых платформ для создания вакцин

Ученые будут работать над вакцинами для ротавирусных инфекций.

Минздрав России заявил о разработке двух альтернативных технологических платформ для создания вакцин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава департамента государственного регулирования по обращению медицинских препаратов Филипп Романов.

Ведутся работы по созданию двух платформ для создания вакцин на основе вирусоподобных частиц и на основе аттенуированного вируса. В этом году НИИ гриппа и в следующем планирует начало клинических исследований разработанных вакцин на этих технологических платформах. Филипп Романов, представитель Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что на основе новых платформ специалисты, в частности, будут создавать вакцины от ротавирусных инфекций. Медик сообщил, что наработки и заделы являются основными приоритетами в обеспечении готовности к возможным эпидемиологическим угрозам.

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Видео: FB / ТАСС.Конференции