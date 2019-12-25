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Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств
Сегодня, 16:29
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matveyvn

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств

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Собранную информацию будут направлять главе исполнительного регионального органа, отвечающего за здравоохранение.

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств и замечаний по ситуации с лечением COVID-19. Он заработал на портале госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Собранную информацию будут направлять главе исполнительного регионального органа, отвечающего за здравоохранение.

Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга.

цитата из сообщения пресс-службы

Через новый сервис медики смогут пожаловаться  на нехватку лекарств, средств индивидуальной защиты, рассказать о дефиците коек в лечебном учреждении.

Ранее мы писали, что эксперт прогнозирует пик гонки за вакциной в январе 2021 года.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, лекарства, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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