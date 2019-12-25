Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств и замечаний по ситуации с лечением COVID-19. Он заработал на портале госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.
Собранную информацию будут направлять главе исполнительного регионального органа, отвечающего за здравоохранение.
Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга.
цитата из сообщения пресс-службы
Через новый сервис медики смогут пожаловаться на нехватку лекарств, средств индивидуальной защиты, рассказать о дефиците коек в лечебном учреждении.
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Фото: pixabay.com
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