Собранную информацию будут направлять главе исполнительного регионального органа, отвечающего за здравоохранение.

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств и замечаний по ситуации с лечением COVID-19. Он заработал на портале госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Собранную информацию будут направлять главе исполнительного регионального органа, отвечающего за здравоохранение.

Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга. цитата из сообщения пресс-службы

Через новый сервис медики смогут пожаловаться на нехватку лекарств, средств индивидуальной защиты, рассказать о дефиците коек в лечебном учреждении.

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