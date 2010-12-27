Вероника Скворцова: Минздрав не даст согласия на продажу лекарств в супермаркетах

Новый законопроект Минпромторга в Министерстве здравоохранения не поддержали.

Минздрав РФ выступил против продажи лекарств в супермаркетах. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на пресс-конференции.

По ее словам, "со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию, и позиция наша остается неизменной". Скворцова отметила, что лекарственные препараты — это особый товар, и он должен быть эффективным, качественным и безопасным.

Она также отметила важность правильного хранения и использования медикаментов:

Те точки, которые продают лекарственные препараты, должны быть лицензированы к этой деятельности, и те люди, которые работают в этих точках, должны быть готовы дать профессиональное квалифицированное разъяснение.

Ранее мы писали, что Минпромторг России доработал законопроект, разрешающий супермаркетам продавать лекарства без лицензии на фармацевтическую деятельность. Чтобы получить разрешение на фармацевтическую деятельность, ретейлеру достаточно уведомить Росздравнадзор.

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