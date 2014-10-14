Минздрав ужесточил правила продажи еще трех лекарственных препаратов

В Минздраве РФ рассказали о дополнении государственного списка предметно-качественного учета.

Российское министерство по здравоохранению ужесточило правила продажи еще трех лекарственных препаратов на территории страны. Такими данными с журналистам поделились сотрудники прес-сслужбы профильного ведомства из федерального правительства, которые опубликовали приказ. Известно, что ряд препаратов попал в реестр предметно-качественного учета. Речь идет о Габапентине, Баклофене, а также Дицикловерин+Парацетамоле. Эти препараты соответственно используются как противоэпилептическое средство, для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях и в виде обезболивающего.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. текст документа

Напомним, что ранее Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Эти лекарства оказались в перечене предметно-количественного учета. А соответствующий приказ вступил в законную силу с 1 сентября 2024 года.

