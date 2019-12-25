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Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Сегодня, 10:07
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matveyvn

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

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Они написаны для врачей, которые занимаются больными COVID-19.

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации для людей, переболевших коронавирусом.

Так, например, людям, выписанным из больнице после заболевания коронавирусом нужно находиться в изоляции на протяжении двух недель. Реабилитационные мероприятия в таком случае проводятся при помощи телемедицинских технологий.

После получения документа о выписке пациенты могут отправиться на санаторно-курортное лечение или в другие медицинские организации.

Отмечается, что данные рекомендации написаны для врачей, которые занимаются больными COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом.

Теги: коронавирус, минздрав, профилактика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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