Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Они написаны для врачей, которые занимаются больными COVID-19.

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации для людей, переболевших коронавирусом.

Так, например, людям, выписанным из больнице после заболевания коронавирусом нужно находиться в изоляции на протяжении двух недель. Реабилитационные мероприятия в таком случае проводятся при помощи телемедицинских технологий.

После получения документа о выписке пациенты могут отправиться на санаторно-курортное лечение или в другие медицинские организации.

Отмечается, что данные рекомендации написаны для врачей, которые занимаются больными COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом.