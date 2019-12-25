В регионах, где жители игнорируют противоэпидемиологические меры, наблюдается рост заражений.

В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом. С заявлением выступил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

С середины июня в целом эпидобстановка улучшалась. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

По его словам, количество госпитализаций с COVID-19 уменьшилось, но медикам приходится работать с большим количеством инфицированных пациентов.

Мурашко добавил, что в регионах, где жители игнорируют противоэпидемиологические меры, наблюдается рост заражений коронавирусом и поступлений в больницу.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.