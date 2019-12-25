Минздрав утвердил национальный календарь прививок

Вакцинация от COVID-19 вошла календарь прививок по эпидемиологическим показаниям

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация от COVID-19 вошла календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Приказ ведомства представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

К приоритету I уровня, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, отнесли россиян старше 60 лет, медицинских работников, сотрудников сфер социального обслуживания и образования, лиц с хроническими болезнями, и также граждан, которые живут в городах с населением более одного миллиона человек.

Кроме того, Минздрав внес в нацкалендарь прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Подчеркивается, что вакцинация несовершеннолетних может осуществляться только на добровольной основе и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

По данным Минздрава РФ, 3,9% вакцинированных россиян заболевают COVID-19. При этом стационарное лечение требуется из данного количества только 1,7 процента пациентов.

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