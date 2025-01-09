Минздрав утвердил клинические рекомендации по лечению диабета первого типа у взрослых

В документе описаны жалобы пациентов, методики терапии, правила самоконтроля и советы по питанию. Пациенты должны пожизненно наблюдаться у эндокринолога и проходить обучение раз в три года.

Клинические рекомендации по лечению сахарного диабета первого типа разработаны в РФ, в них указаны жалобы, методики лечения, а также сведения о реабилитации и необходимых исследованиях. Это следует из клинических рекомендаций Минздрава России, с которыми ознакомился ТАСС.

Пациенты могут предъявлять жалобы на жажду до 3-5 литров в сутки, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, кожный зуд, учащенное мочеиспускание, долгое заживление ран, кандидоз, резкое и значительное снижение массы тела, слабость, утомляемость. Сахарный диабет первого типа чаще развивается в молодом или детском возрасте. Заболеванию, как правило, предшествует острое вирусное заболевание или стресс. При позднем выявлении возможно развитие кетоацидотической комы. Лечение включает в себя инсулинотерапию, самоконтроль гликемии, обучение принципам управления заболеванием.

Для самоконтроля уровня глюкозы крови рекомендуется применять глюкометры индивидуального использования. Доступные системы непрерывного мониторинга глюкозы разделены на три категории: отражающие уровень в реальном времени с сигналами тревоги, периодически сканируемое оборудование (флеш-мониторирование) и комбинированный вариант.

В рекомендациях указаны советы по питанию. Общее потребление белков, жиров и углеводов не должно отличаться от такового у здорового человека. Рекомендуется количественная оценка усваиваемых углеводов по системе хлебных единиц для коррекции дозы инсулина перед едой.

Пациенты с сахарным диабетом первого типа должны находиться на диспансерном наблюдении у врача-эндокринолога с момента установления диагноза пожизненно. Рекомендуется проведение обучающих мероприятий со всеми пациентами от момента выявления заболевания и на всем его протяжении не реже одного раза в три года.