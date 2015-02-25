Минздрав: сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии зависят от россиян

Виктор Фисенко назвал основное условие, которое должны выполнить граждане страны.

Минздрав России заявил о том, что сроки возвращения к нормальной, доковидной жизни после пандемии зависят от россиян. Об этом журналистам ТАСС рассказал первый заместитель главы ведомства Виктор Фисенко на полях Восточно экономического форума. Эксперт призвал сограждан делать прививку от COVID-19. Он объяснил, что страна имеет возможности для вакцинации населения.

За последние полтора года наши ученые, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе, мы разработали противоковидную вакцину, мы первые ее в мире зарегистрировали, вывели на рынок. Виктор Фисенко, первый замглавы Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что создавать прогнозы - неблагодарное дело и во многом эпидемиологическая обстановка зависит именно от жителей страны. Фисенко напомнил, что кроме вакуин РФ также обладает отечественными разработками противовирусных препаратов, моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма. Сейчас эти проекты доведены до производственного этапа и ими пользуются медики по всей стране.

Комздрав рассказал, как получить QR-код после вакцинации от COVID-19.

Фото: Минздрав России