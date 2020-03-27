Активность COVID-19 повышается в осенне-зимний период.

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая. Об этом рассказал главный эпидемиолог министерства Николай Брико 27 марта.

Он сделал вывод, исходя из естественных механизмов развития эпидемиологических процессов.

В конце апреля или начале мая активность распространения коронавируса в России снизится, - заявил Брико.

По его словам, активность COVID-19 повышается в осенне-зимний период - потому как он относится к группе острых респираторных инфекций.

Также Брико усомнился в прогнозах эпидемиологов о том, что коронавирусом переболеет большая часть населения Земли.

Ранее ученые впервые остановили старение клеток.

Видео: YouTube / PBS NewsHour