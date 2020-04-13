Минздрав рекомендует подозревать COVID-19 в любом ОРВИ. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Там говорится, что из-за распространения COVID-19 наблюдается спад сезонного ОРВИ — это, по мнению аналитиков Минздрава, позволяет подозревать коронавирус в случаях, когда у пациента есть симптомы ОРВИ. Вне зависимости от анамнеза.
В Минздраве напоминают, что основным способом диагностировать коронавирус остаётся забор биологического материала от верхних и нижних дыхательных путей.
Ранее мы сообщали, что Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России.
Видео: YouTube / Дмитрий Гордон
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