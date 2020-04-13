Президент России Владимир Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Отмечается, что новую рабочую неделю глава государства начал в своей резиденции в Ново-Огарёво. Совещание по коронавирусу пройдёт во второй половине дня — после 15:00. Встреча пройдёт в формате видеоконференции.
О ситуации с распространением инфекции доложит вице-премьер Татьяна Голикова. О ситуации в Москве расскажет мэр столицы Сергей Собянин.
Также у Путина на сегодня запланирована очная встреча с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Он должен рассказать президенту о том, как банки включаются в экономические меры поддержки граждан и бизнеса из-за эпидемии коронавируса.
Ранее Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах.
Видео: kremlin.ru
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