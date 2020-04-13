Среди докладчиков - Татьяна Голикова и Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отмечается, что новую рабочую неделю глава государства начал в своей резиденции в Ново-Огарёво. Совещание по коронавирусу пройдёт во второй половине дня — после 15:00. Встреча пройдёт в формате видеоконференции.

О ситуации с распространением инфекции доложит вице-премьер Татьяна Голикова. О ситуации в Москве расскажет мэр столицы Сергей Собянин.

Также у Путина на сегодня запланирована очная встреча с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Он должен рассказать президенту о том, как банки включаются в экономические меры поддержки граждан и бизнеса из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах.

Видео: kremlin.ru