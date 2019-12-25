Оказывать помощь в полном объёме продолжат пациентам с онкологическими заболеваниями и другим.

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса. Россияне смогут получить её в полном объёме. Если угрозы жизни и здоровью человека нет, то следует вызвать врача на дом.

Разъяснения правил оказания медицинской помощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Минздрава. В ведомстве попросили россиян перенести сроки обращения за медпомощью в плановой форме, чтобы больше обезопасить и пациентов, и врачей.

Оказывать помощь в полном объёме продолжат пациентам с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также тем, кто находится на заместительной почечной терапии.

Ранее Минздрав дал новые рекомендации из-за ситуации с коронавирусом.

