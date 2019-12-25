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Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
Сегодня, 12:47
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matveyvn

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

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Оказывать помощь в полном объёме продолжат пациентам с онкологическими заболеваниями и другим.

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса. Россияне смогут получить её в полном объёме. Если угрозы жизни и здоровью человека нет, то следует вызвать врача на дом.

Разъяснения правил оказания медицинской помощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Минздрава. В ведомстве попросили россиян перенести сроки обращения за медпомощью в плановой форме, чтобы больше обезопасить и пациентов, и врачей.

Оказывать помощь в полном объёме продолжат пациентам с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также тем, кто находится на заместительной почечной терапии.

Ранее Минздрав дал новые рекомендации из-за ситуации с коронавирусом.
 

Теги: здравоохранение, коронавирус, минздрав, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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