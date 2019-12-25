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Минздрав рассказал о восьми регионах России с активным ростом числа зараженных коронавирусом
Сегодня, 14:52
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matveyvn

Минздрав рассказал о восьми регионах России с активным ростом числа зараженных коронавирусом

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Увеличение социальных контактов среди людей вызвало рост заражений.

Минздрав рассказал о восьми регионах России с активным ростом числа зараженных коронавирусом. При этом в ведомстве заявили, что ожидали увеличение количества случаев заболеваний COVID-19. Со своим мнением по этому поводу выступил главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он отметил, что после сезона отпусков граждане стали возвращаться в рабочие и учебные коллективы. Увеличение социальных контактов среди людей и вызвало рост заражений.

По словам Чуланова, активнее всего новая коронавирусная инфекция сейчас распространяется в Севастополе, Еврейской автономной области, республиках Тыва, Алтай, Коми и Бурятия, а также о Ленинградской и Кемеровской областях.

Ранее Рошаль оценил риск обострения ситуации с коронавирусом в России.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, минздрав, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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