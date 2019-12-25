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Минздрав призвал россиян не выходить из дома на выходных
Сегодня, 11:23
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matveyvn

Минздрав призвал россиян не выходить из дома на выходных

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От походов в гости также лучше воздержаться.

Министерство здравоохранения призывает россиян не выходить из дома на выходных, отказаться от посещения публичных мест и пользования общественным транспортом. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Причина, по его словам, в том, что в ряде регионов растёт число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно.

Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения

Он отметил, что от походов в гости также лучше воздержаться. Также чиновник напомнил, что нужно соблюдать масочный режим, правила гигиены и социальную дистанцию.

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Фото: pixabay.com

Теги: выходные, коронавирус, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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