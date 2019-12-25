Минздрав призвал россиян не выходить из дома на выходных

От походов в гости также лучше воздержаться.

Министерство здравоохранения призывает россиян не выходить из дома на выходных, отказаться от посещения публичных мест и пользования общественным транспортом. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Причина, по его словам, в том, что в ряде регионов растёт число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения

Он отметил, что от походов в гости также лучше воздержаться. Также чиновник напомнил, что нужно соблюдать масочный режим, правила гигиены и социальную дистанцию.

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