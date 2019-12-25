Врач призвал не проводить КТ-диагностику без назначения специалиста.

Минздрав призвал не делать компьютерную томографию "на всякий случай". Об этом агентству "Москва" сообщил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин. Он рекомендовал пациентам не проходить через КТ без назначения врача. По словам специалиста, надежным методом определения наличия COVID-19 является ПЦР-тест и последующие иммунологические тесты. Тест делается при помощи мазка из горла и зева.

В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции Игорь Тюрин, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава

Тюрин уточнил, что во многих медицинских центрах наблюдается ажиотаж по диагностике, связанной с КТ-исследованием. Так как КТ не выявляет инфекции, нельзя при помощи данной диагностики определить, болеет ли человек коронавирусом или нет. Она может только показать изменения, которые произошли в легких.

Врач назвал способы выявить бессимптомное течение коронавируса.

Фото: Piter.tv

