Приезжим с квалификацией будут предоставлять гражданство по упрощенной системе.

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей. В Минтруде поддерживают инициативу по внедрению иностранных врачей в поликлиники и больницы. Кадровый потенциал российских специалистов может покрыть нехватку персонала лишь на 4%.

Медикам, готовым помогать в данной отрасли в России, будут выдавать гражданство по упрощенной системе. Чиновники уточнили, что привлекаться будут бывшие соотечественники, которые имеют квалификацию. Если на места возникнет конкуренция, то список профессий будет корректироваться оперативно и по ситуации.

Напомним, что по данным ведомства сейчас стране не хватает более 25 тысяч врачей и почти 130 тысяч медсестер. В вакансиях заинтересованы около тысячи человек, зарегистрированных на бирже труда.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова