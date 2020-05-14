Минздрав предложил перенести модернизацию первичного звена здравоохранения

Постановление опубликовано на сайте проектов нормативных правовых актов.

Министерство здравоохранения РФ выступило с инициативой переноса начала реализации модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Документ на опубликован федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что срок переноса составит 6 месяцев. Причиной данного решения называется необходимость направления средств для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин назвал поддержку первичного звена здравоохранения недостаточной. Президент России рассказал, что именно этому звену в сфере нужна поддержка федерального уровня. Он заявил, что заявил, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" будет выделено более триллиона рублей до 2024 года. Путин оценил, что на первичное звено будет выделено порядка 237 млрд, однако этой суммы недостаточно.

Отметим, что первичным звеном здравоохранения в РФ являются поликлиники для взрослых и детей, скорая и неотложная помощь, акушерские, фельдшерские пункты и женские консультации.