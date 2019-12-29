Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Это позволит развить конкуренцию между подведомственными организациями.

Минздрав РФ предлагает разделить медицинские учреждения по уровням. Чиновники предложили три ступени разделения по новой модели организации помощи. Об этом сообщила "Российская газета". Для этого в каждом регионе создадут спецкомиссию, которая займется оценкой соответствия. Поликлиникам и больницам присвоят знак соответствия, на котором укажут уровень.

Увидеть подобный символ можно будет при входе в учреждение и на официальном сайте. Минздрав будет проводить переоценку каждые три года. Система позволит развить конкурентную среду между медорганизациями.

Ранее Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты.

