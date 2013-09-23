Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах

Документ одобрен кабмином РФ.

Минздрав России получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах. Об этом рассказали представители пресс-службы правительства. На заседании 8 июля кабинет министров одобрил предложение по выдаче профильному министерству права одобрять руководителей местных ведомств.

О внесении изменения в положение о министерстве здравоохранения РФ... Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу. пресс-служба кабмина РФ

Напомним, что также будет дополнено положение о министерстве здравоохранения России, в котором говорится о полномочиях структуры в сфере согласования кандидатов на должности руководителей региональных Минздравов.

Минздрав Саратовской области рекомендовал не заниматься сексом после вакцинации.

Фото: Минздрав России