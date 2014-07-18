Минздрав подтвердил смерть женщины, внук которой снял видео в "красной зоне" госпиталя

По факту незаконного проникновения в медучреждение и нарушений в части ухода за больными проводятся проверки.

В Томске умерла пожилая женщина, внук которой снял видео из "красной зоны" госпиталя, как он ухаживал за ней под видом врача. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Житель Томска три дня ухаживал за своей бабушкой, которая находилась в коронавирусном стационаре. По словам мужчины, его родственница находилась в ненадлежащих условиях, никто из медперсонала за ней не следил. Чтобы попасть в госпиталь, внук специально купил противочумный костюм.

Через несколько дней обман вскрылся. По факту незаконного проникновения в медицинское учреждение и нарушений в части ухода за больными проводятся проверки.

84-летняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19.32 в реанимационном отделении госпиталя. из сообщения депздрава Томской области

В ведомстве отметили, женщина умерла от коронавирусной инфекции, пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Ее доставили в госпиталь 21 октября.

В беседе с Telegram-каналом Mash внук женщины рассказал, что томские власти после случившегося начали оказывать на него давление, так как он не захотел замять данный конфликт. Мужчину выгнали с работы и отказались выдать ему зарплату. По его словам, у него не осталось средств, чтобы похоронить родственницу.

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Видео: Telegram/Mash