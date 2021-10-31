В отеле Египта отравились 40 туристов из России

Гостиницу закрыли за нарушение норм санитарной безопасности.

Число россиян, которые отравились в отеле города Хургада, достигло 40 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федерацию туристических палат Египта.

По информации агентства, за нарушение норм санитарной безопасности прокуратура распорядилась временно приостановить работу учреждения. Всех постояльцев расселили по другим отелям.

В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение. из сообщения собеседника СМИ

Подчеркивается, что на данный момент состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет. По предварительным данным, медики выпишут всех пострадавших 1 ноября.

О массовом отравлении россиян в египетском отеле стало известно 30 октября. Все они попали в больницу с одинаковыми симптомами: высокой температурой, тошнотой, рвотой и диареей.

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Видео: Telegram/Mash