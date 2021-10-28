В ресторане Москвы посетитель ударил полицейского стулом

Правоохранители зашли в заведение, чтобы проверить соблюдение антиковидных мер.

В столичном ресторане посетитель ударил стулом сотрудника полиции. Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел в ночь на 28 октября на Арбате. Сотрудники правоохранительных органов зашли в заведение общественного питания для проверки соблюдения антиковидных мер. Один из посетителей проявил агрессию в адрес одного из полицейских, сорвал нагрудный знак и ударил его стулом. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

После произошедшего сотрудник МВД обратился за помощью к медикам, а затем вернулся на службу.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в повреждении храма на Шпалерной улице.

Видео: Telegram/Mash