В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в повреждении храма на Шпалерной

По подозрению в совершении указанного преступления 27 октября был задержан 23-летний петербуржец.

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в повреждении объекта культурного наследия на Шпалерной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района 25 октября поступило сообщение о том, что на храме по улице Шпалерной обнаружена надпись "Проснись". Данное здание является объектом культурного наследия федерального значения. Сумма ущерба составила 51 тысячу рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления 27 октября был задержан 23-летний петербуржец. Задержанный пояснил, что в момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении и что, возможно, его обращение было адресовано недавно умершей бабушке. По данному факту возбуждено уголовное дело

В начале октября в Луге задержали двух граффитистов, разрисовавших вагоны.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области