В Луге задержали двух граффитистов, разрисовавших вагоны

Вычислить их удалось при помощи записей, сделанных на полицейский квадрокоптер.

В Луге Ленобласти сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в вандализме. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительной информации, 33-летний уроженец ближнего зарубежья и 27-летний мигрант ночью рисовали граффити на вагонах поездов. Подозреваемые занимались вандализмом не только в Луге, но также в Гатчине и Ораниенбауме. Вычислить их удалось при помощи записей, сделанных на полицейский квадрокоптер.

У мужчин изъяли складную лестницу, баллончики с краской, респираторы и бумагу с эскизами рисунков. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Теперь им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранним утром 6 октбяря на станции Гатчина-Товарная-Балтийская завершили подъём вагонов.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО