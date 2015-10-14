Томич три дня притворялся врачом в "красной зоне", чтобы ухаживать за своей бабушкой

Мужчина был в шоке от того, в каких условиях находятся пациенты.

Житель Томска три дня ухаживал за своей бабушкой, которая находится в коронавирусном стационаре. Об этом сообщил телеканал "ТВ2".

Пожилая женщина проходит лечение в "красной зоне" МЧС №2 в Томске. По словам мужчины, его родственница находилась в неудовлетворительных условиях, никто за ней не следил. Чтобы попасть в стационар, внук специально купил противочумный костюм. На протяжении трех дней он ходил в госпиталь под видом врача и даже контактировал с персоналом, но в итоге обман вскрылся.

На третий день бабушку перевели в другую палату и дали несколько ложек жидкости. Бабушка не может есть с ложки. Я пошел разбираться с доктором, тут-то меня и заподозрили, спросили, за каким врачом я числюсь, я растерялся. рассказал мужчина.

По данным издания, томич приехал в Москву на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Проверку уже начала томская прокуратура.

Видео: YouTube / Агентство новостей ТВ2