Волонтеры-медики поздравят с праздниками врачей в медицинском университете им. И.П. Павлова

Поздравление пройдет в рамках акции "Новый год в каждый дом" с участием федерального штаба акции взаимопомощи "МыВместе", Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", Ассоциации волонтерских центров и других партнерских организаций.

В следующий вторник, 28 декабря, в в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова волонтеры-медики совместно со студенческим волонтерским центром "Добрый мед" поздравят врачей, работавших в красной зоне, и их детей. Об этом сообщили в Смольном.

С 4 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Петербурге проходит Общероссийская акция "Новый год в каждый дом" с участием федерального штаба акции взаимопомощи "МыВместе" при поддержке различных волонтерских организаций. Акция направлена на создание новогоднего настроения, теплой атмосферы и на поддержку детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, пожилых, у кого нет рядом родных, врачей.

Волонтеры поздравляют врачей, которые работают в красной зоне, устраивают флешмобы Дед Морозов (НИИ детской онкологии имени Горбачевой), записывают видеопоздравление, устанавливают новогоднюю елку и украшают холл (Городская поликлиника №96).

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