Минздрав определился с механизмом обязательной отработки для студентов-медиков

Минздрав России определился с механизмом обязательной отработки для студентов-медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно третьему варианту законопроекта, все бюджетные места в медицинских вузах станут целевыми. Первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в государственных учреждениях. Отмечается, что в случае нарушения условий договора выпускники должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.

