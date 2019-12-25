Минздрав опроверг перевод справок для водителей в электронный формат с 1 августа

Алексей Кузнецов отметил, что новые нормы заработают только с 1 марта 2027 года.

Никаких изменений в порядок организации медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения с 1 августа 2025 года в России вводиться не будет, новые изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства ТАСС сделал помощник главы министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что после прохождения медкомиссии водители будут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном формате. Из-за нововведений водителям якобы будут выдаваться QR-код и номер справки.

Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет. Алексей Кузнецов, замглавы Минздрава РФ

Чиновник добавил, что изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, включая и вопрос изменения формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 года №200-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112.

Фото: Piter.tv