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Минздрав: около 30% коечного фонда было задействовано на пике заболеваемости COVID-19

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В ведомстве отметили, что пандемия оказала влияние на демографические показатели.

Около 30% коечного фонда было задействовано на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на сессии Восточного экономического форума "Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире".

По его словам, пандемия оказала влияние на демографические показатели и "в определенной степени на доступность". Фисенко напомнил, что в ноябре 2021 года показатель коек на пике составляли 305 тысяч.

У нас коечный фонд – порядка 1,1 млн коек всех профилей в РФ. 30% коечного фонда было задействовано в ковиде.

Виктор Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения РФ

Ранее Попова сообщила о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге и Москве.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: виктор фисенко, коечный фонд, коронавирус, минздрав россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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