Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Минздрав предлагает наклеить на спиртное устрашающие картинки
Сегодня, 12:26
0
nastya960
124

Минздрав предлагает наклеить на спиртное устрашающие картинки

0
 
 

Эту меру могут включить в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Минздрав России предлагает размещать на бутылках спиртного картинки, напоминающие о вреде алкоголя. Об пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время указанный вопрос [о размещении изображений] прорабатывается.

Пресс-служба Минздрава 

Также обсуждаются и другие меры, которые должны ограничить потребеление алкоголя. Но о них в данный момент не распространяются. 

Если предложенную инициативу примут, то на бутылках будут картинки, показывающие тяжелые социальные последствия. Сейчас же на алкоголе есть только предупреждающая надпись: "Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью". 

"Страшные" картинки с 2017 года стали размещать на упаковках сигарет. 

Ранее за незаконную продажу алкоголя ресторан в Ленобласти заплатил почти 2 миллиона рублей.

Фото: pixabay.com

 

Теги: алкоголь , картинки , минздрав , сигареты
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5