Минздрав предлагает наклеить на спиртное устрашающие картинки

Эту меру могут включить в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Минздрав России предлагает размещать на бутылках спиртного картинки, напоминающие о вреде алкоголя. Об пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время указанный вопрос [о размещении изображений] прорабатывается. Пресс-служба Минздрава

Также обсуждаются и другие меры, которые должны ограничить потребеление алкоголя. Но о них в данный момент не распространяются.

Если предложенную инициативу примут, то на бутылках будут картинки, показывающие тяжелые социальные последствия. Сейчас же на алкоголе есть только предупреждающая надпись: "Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью".

"Страшные" картинки с 2017 года стали размещать на упаковках сигарет.

Ранее за незаконную продажу алкоголя ресторан в Ленобласти заплатил почти 2 миллиона рублей.

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