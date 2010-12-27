За незаконную продажу алкоголя ресторан в Ленобласти заплатит почти 2 миллиона рублей

Также на территории заведения незаконно установлен рекламный щит.

Полицейские во время проверки нашли ряд нарушений в ресторане в деревне Сойкино Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ресторане посетителям продавали алкоголь без соответствующей лицензии, также на прилегающей территории обнаружили рекламный баннер, установленный без разрешения. И алкоголь, и рекламную конструкцию пришлось изъять.

Владельцы ресторана привлечены к административной ответственности статьям "производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии" и "нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции".

Суд обязал выплатить штраф в размере 1,75 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что россияне ежегодно пьют около 21 литра алкоголя.

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