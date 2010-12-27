Россияне ежегодно пьют около 21 литра алкоголя

Самым популярным напитком является вино.

Ежегодно россияне покупают и пьют около 21 литра алкоголя. При этом самым популярным напитком является вино. Об этом сообщают специалисты исследовательской компании GfK.

Эксперты опрашивали людей, проживающих в городской и сельской местности России, с апреля 2017 года по март 2018 года. Выяснилось, что крепкий алкоголь, тихие вина, шампанское и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86 % россиян. При этом пиво в расчет не бралось. В среднем каждая семья в год покупает примерно семь бутылок вина объемом 1,4 литра.

Ранее мы писали, что к 2036 году в России будет проживать 157 млн человек.

Фото: pixabay.com