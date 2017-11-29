Росстат: к 2036 году в России будет проживать 157 млн человек

Согласно пессимистическому варианту, число россиян за 18 лет может сократиться до 136 млн человек.

Росстат спрогнозировал то, как изменится численность россиян за 18 лет. Сотрудники ведомства рассчитывают, что к 2036 году в России будет проживать 157 млн человек. Согласно пессимистическому варианту, число россиян сократиться до 136 млн людей.

По словам экспертов, на улучшение демографической ситуации в стране могут повлиять два проекта — "Демография" и "Здравоохранение". Они направлены на сокращение смертности, увеличение рождаемости и продолжительности здоровой жизни.

Ранее Росстат сообщал, что за пять месяцев население России сократилось на 80 тысяч человек.

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