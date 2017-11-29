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За пять месяцев население России сократилось на 80 тысяч человек
Вчера, 21:20
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IRINA_CHALKINA
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За пять месяцев население России сократилось на 80 тысяч человек

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Росстат опубликовал данные за январь-май 2018, там сказано, что за эти месяцы население РФ сократилось на 77,8 тысяч человек.

Число умерших в России возросло почти на 2,5 тысячи человек. А вот рождаемость понизилась с 679,2 тыс до 651,1 тыс., по сравнению с прошлым годом.Сокращение рождаемости зафиксирована в 81 регионе России. Вследствии таких показателей была зафиксирована естественная убыль населения 147,2 тыс.

На данный момент численность населения Российской Федерации составляет почти 150 млн челоек.

Отметим, что по данным Росстата такая убыль населения РФ почти за полгода была компенсирована миграционным приростом почти на 42%.

Фото: Pixabay

 

 

Теги: росстат , численность населения россии
Категории: Лента новостей Новости России

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