Петербургские кафе и рестораны могут получить разрешение на установку уличной мебели в упрощенном порядке

Разрешение на использование городских земель выдаётся бесплатно.

Предприятия общественного питания могут вновь получить разрешения и размещать уличную мебель с 16 апреля по 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Разрешение на использование городских земель выдаётся бесплатно. Для удобства предпринимателей его можно получить на три летних сезона подряд (2024, 2025 и 2026 годов) – для этого необходимо только указать все три срока при заполнении заявки. Подать заявление можно онлайн на портале "Государственные услуги Санкт-Петербурга". Подробная инструкция и памятки для рестораторов опубликованы на сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Главное условие – земельный участок под уличную мебель должен быть смежным с участком под заведением общественного питания – рестораном или кафе, а его площадь не должна быть больше площади этого ресторана или кафе. К уличной мебели, разрешенной к размещению на улице, относятся столы, стулья, кресла, скамьи, софы, вазоны, зонты.

Фото: Piter.tv