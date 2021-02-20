По предварительной информации, пострадавших нет.

В Карачаево-Черкессии локализовали пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 3 декабря. На площади 2000 квадратных метров загорелся недействующий ресторан "Вкус гор". В тушении огня участвовали более 50 человек и 15 единиц техники. Спустя время пожар был локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах локализовали пожар на территории авторынка.

Видео: МЧС России