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В Минздраве назвали способы борьбы с аллергией

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Медики рассказали, что существует 3 вида пыления растений и злаковых культур.

Министерство здравоохранения сообщило, когда наступит обострение аллергических реакций. Специалисты также назвали способы борьбы с аллергией.

В сезон пыления растений рекомендуют пройти терапию - можно принимать антигистаминные лекарства второго поколения, а также ингаляционные стероиды. Поможет также временная перемена климата. Однако, в первую очередь, нужно консультироваться с врачом - аллергологом. В Минздраве рассказали, что существует 3 вида пыления. Первый приходится на апрель и май - пик пыления деревьев (ольха, береза и орешник). Пыление злаковых трав происходит в  июне - июле, а сорняков (дикорастущих растений) - на август - сентябрь.

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Видео: Наука 2.0

Теги: аллергия, минздрав, пыление злаковых трав
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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