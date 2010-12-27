Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев

Специалисты проанализировали самые частые болезни. встречающиеся у детей до одного года.

В Минздраве выяснили, какие болезни являются наиболее распространенными в России у младенцев. Чаще всего дети до одного года страдают из-за проблем с органами дыхания. Об этом сообщил RT со ссылкой на статистику ведомства и Росстата.

В 2018 году зафиксировано более 2 млн случаев подобных заболеваний. Вторым по распространенности нарушением являются те, которые возникают в перинатальный период. К ним относятся родовые травмы и врожденные аномалии. Таких диагнозов врачи в прошлом году ставили около 411 тысяч раз.

На третьей позиции списка значатся проблемы с нервной системой (около 400 тысяч случаев), пищеварением (более 236 тысяч) и кожей (около 200 тысяч заболевших).

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