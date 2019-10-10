Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение

Россиянам дали базовые знания о сохранении зрения.

Специалист ВОЗ рассказал "РИА Новостям" об общих правилах, чтобы сохранить зрение. В организации советуют чаще отвлекаться от компьютеров, телефонов и книг и выходить на улицу. В солнечную погоду и даже при облачности не лишним будет надеть солнцезащитные очки.

При работе с техникой следует регулярно отвлекаться от монитора, желательно - делать зарядку для глаз. С сухостью и раздражением глаз можно справиться при помощи простых капель. Важно соблюдать безопасное расстояние при чтении информации.

Рабочая дистанция здесь играет свою роль, и надо стараться читать на расстоянии как минимум 30 сантиметров от глаз. Я знаю, что некоторые дети, к примеру, имеют тенденцию подносить книгу ближе к глазам. И их надо поощрять держать дистанцию комментируют эксперты

Медики советуют регулярно проходить осмотр у офтальмолога, так как многие даже не догадываются о проблемах. Часто человек до последнего не знает о признаках, которые повлияли на ухудшение зрения. Многие из них приводят к глаукоме или слепоте из-за диабета. Единой формулы нет, но при диабете необходимо раз в год показываться врачу, в остальных случаях желательно попасть на прием не реже, чем раз в 2 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Клиника Медквадрат