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Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение

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Россиянам дали базовые знания о сохранении зрения.

Специалист ВОЗ рассказал "РИА Новостям" об общих правилах, чтобы сохранить зрение. В организации советуют чаще отвлекаться от компьютеров, телефонов и книг и выходить на улицу. В солнечную погоду и даже при облачности не лишним будет надеть солнцезащитные очки. 

При работе с техникой следует регулярно отвлекаться от монитора, желательно - делать зарядку для глаз. С сухостью и раздражением глаз можно справиться при помощи простых капель. Важно соблюдать безопасное расстояние при чтении информации. 

Рабочая дистанция здесь играет свою роль, и надо стараться читать на расстоянии как минимум 30 сантиметров от глаз. Я знаю, что некоторые дети, к примеру, имеют тенденцию подносить книгу ближе к глазам. И их надо поощрять держать дистанцию

комментируют эксперты

Медики советуют регулярно проходить осмотр у офтальмолога, так как многие даже не догадываются о проблемах. Часто человек до последнего не знает о признаках, которые повлияли на ухудшение зрения. Многие из них приводят к глаукоме или слепоте из-за диабета. Единой формулы нет, но при диабете необходимо раз в год показываться врачу, в остальных случаях желательно попасть на прием не реже, чем раз в 2 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Клиника Медквадрат

Теги: воз, здоровье, зрение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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