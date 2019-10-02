Минздрав: антитабачная кампания не повлияла на женщин

Программа снизила количество курящих мужчин, но не сократила число курящих женщин.

В России растет число курящих женщин, но сокращается количество курящих мужчин. Об этом рассказали эксперты исследовательского центра профилактической медицины Минздрава. Замдиректора предприятия Анна Концевая рассказала, что антитабачное законодательство дает положительные результаты не на все категории населения. Пока что эксперты не могут понять почему программа не работает на россиянках.

У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет комментирует проблему спикер

Целью медиков становится регулярное снижение смертности от курения. Они хотят добиться снижения показателя до 350 случаев на 100 тысяч населения.Для этого Минздрав разработал нормативно-правовую базу актов по борьбе с курением и потреблением алкоголя. Задачей чиновников стала мотивация населения отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав назвал полезные для здоровья сердца продукты.

Фото и видео: Piter.tv

